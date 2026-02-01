logo pulso
Un dragón toma Tequis: cultura china y kung-fu llegan gratis a la capital

La escuela de artes marciales china presenta 'Un dragón vive en mi patio' en Tequisquiapan.

Por Rubén Pacheco

Febrero 01, 2026 03:30 p.m.
A
Un dragón toma Tequis: cultura china y kung-fu llegan gratis a la capital

Con el objetivo de difundir la cultura china en San Luis Potosí, la escuela de artes marciales china "La Casa del Dragón" realizará en próximos días una puesta en escena pública, en la capital potosina.

La presentación de "Un dragón vive en mi patio", consistente en danzas chinas y arte marcial chino o kung-fu, iniciará el próximo 15 de febrero en el jardín de Tequisquiapan hasta el 1 de marzo. Únicamente los domingos en ese período.

Los asistentes no solo podrán observar en primera fila y sin costo los movimientos dancísticos, también tendrán oportunidad de observar conferencias e inscribirse a talleres de caligrafía, faroles, tai chi o meditación en movimiento.

En entrevista, Tania Zapata, encargada del centro formativo, relató que ella y su esposo tuvieron la oportunidad de viajar en su juventud a China, por lo cual, comenzaron con la creación de una compañía de teatro especializada en esta cultura oriental. Fue así que desde 2010 conmemoran el año nuevo chino en San Luis Potosí.

Refirió que la agrupación importa vestuarios y artículos desde el país asiático para obtener la mejor calidad al momento de presentar el producto teatral, inversión onerosa, pero que vale la pena por impulsar el patrimonio cultural inmaterial chino.

"Esta obra la tenemos ensayando fácilmente como unos cuatro meses. Aquí (en Tequis) es nada más un ensayo de prueba. Estamos en la escuela, nosotros tenemos una escuela aquí en la calle de Primo Feliciano Velázquez", comentó.

