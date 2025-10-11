Un nido de malvivientes la plaza de Prados 2da.

En Villa de Pozos, la colonia Prados 2da Sección enfrenta un problema que aqueja a la ciudadanía; locales comerciales y una antigua caseta en total abandono, que se han convertido en “puntos rojos” de inseguridad y vandalismo.

En esta zona, cercana a la plaza “Las Águilas” y la prolongación de la Calle 30, se ubica otra plaza pública rodeada de locales que antes funcionaban como tortillerías, dulcerías y centros de videojuegos.

Hoy, las cortinas y bardas de estos establecimientos están cubiertas de grafiti y signos de vandalismo, reflejando la desatención y abandono que genera desconfianza entre quienes transitan por el área, además de afectar la economía local.

A esto se suma la acumulación de basura alrededor de la plaza, resultado de un servicio de recolección que los vecinos consideran lento y poco eficiente.

Por otro lado, en la intersección de la Calle 30 con la Calle 99, se encuentra una unidad deportiva con cancha y máquinas de ejercicio desgastadas, junto a una antigua caseta que en los años en que Villa de Pozos era delegación funcionaba como sede de la Cruz Roja Mexicana.

Actualmente, permanece sin uso y, según los vecinos, sirve de refugio para personas maleantes y chicos banda, lo que incrementa la sensación de inseguridad.

Los habitantes de la zona hicieron un llamado a la concejal presidenta María Teresa Rivera Acevedo para que se atienda esta situación y se busque recuperar estos espacios urbanos, con el fin de garantizar seguridad, reactivar el comercio y mejorar la convivencia social en Villa de Pozos.