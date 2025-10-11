Lamenta obispo muerte de presbítero

Matehuala.- El obispo Margarito Salazar Cárdenas dio a conocer que la iglesia católica lamenta el asesinato del presbítero Bertoldo Pantaleón Estrada, a quien le quitaron la vida a balazos en el Estado de Guerrero.

Expresó que la iglesia católica de Matehuala y el Episcopado Mexicano, han manifestado su solidaridad con la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero, agregó que el episcopado exige justicia a las autoridades, para que se esclarezcan estos hechos lamentables, pues en los últimos años han ocurrido muchos asesinatos de sacerdotes, por difundir la verdad de lo que está ocurriendo.

Manifestó que no solo se debe de proteger a los sacerdotes sino también a todos los que dicen la verdad como periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, pues es lamentable que mientras ejercen sus labores haya gente que les quite la vida por luchar día a día en sus labores y por proteger a los demás.

Expresó que la iglesia se ha unido a rezar por todos los sacerdotes que cada día arriesgan su vida en las diferentes labores de predicar la palabra de Dios, cuando viajan a comunidades para dar los santos oleos, para dar misa, pues es lamentable que ya se hayan dado muchos casos de presbíteros que les quitan la vida, mientras van a predicar la palabra de Dios.

