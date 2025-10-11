Trabajan para atender violencia contra mujeres de la tercera edad

La Instancia Municipal de las Mujeres (IMM) de la capital, trabaja en distintas estrategias para atender y visibilizar la violencia que enfrentan mujeres de la tercera edad, un grupo que muchas veces, no identifica las agresiones que vive, señaló su titular, Martha Orta Rodríguez.

Explicó que una de las principales dificultades es que muchas adultas mayores han normalizado durante décadas, conductas misóginas y abusivas. “Tenemos que trabajar con ellas en que identifiquen que están viviendo violencia, porque muchas crecieron pensando que eso era normal”, indicó.

Además, apuntó que existe una fuerte dependencia económica hacia sus familiares, lo que deriva en violencia patrimonial y psicológica.

Orta Rodríguez comentó, que la dependencia ha detectado casos de abuso reportados principalmente por vecinos preocupados, ya que “las propias mujeres no suelen denunciar”, y que en algunos hogares estas situaciones se agravan por la presencia de adicciones. Sin embargo, muchas víctimas se resisten a iniciar procesos legales por miedo o dependencia familiar.

Como parte del acompañamiento, la IMM promueve liderazgos naturales para que las mujeres mayores, se sientan útiles dentro de su comunidad. “Ellas, por ejemplo, apoyan en temas de menstruación digna con sus nietas; buscamos que se reconozcan como parte importante del tejido familiar”, explicó la funcionaria.

La titular de la instancia agregó que, aunque no existen cifras claras sobre el número de mujeres mayores que sufren violencia, el problema es significativo. “Siete de cada diez mujeres vivimos algún tipo de violencia a lo largo de la vida. En el caso de las adultas mayores, muchas no la tienen identificada, pero cuando usamos herramientas como el violentómetro, empiezan a reconocerla”, dijo. Por ello, enfatizó la importancia de que la sociedad en general contribuya a detectar y canalizar estos casos sin poner en riesgo la integridad de las víctimas.