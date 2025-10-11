Lluvias afectan e incomunican a las comunidades

Ciudad Fernández.- La dirección de Protección Civil Municipal hizo una evaluación de los daños provocados por la lluvia además de monitorear los ríos y arroyos para prevenir una tragedia.

Isaí Arellano titular de Protección Civil, dio a conocer que en el Plan de Arriba la comunidad de Rancho Nuevo quedó parcialmente incomunicada.

Como apoyo, las autoridades municipales repartieron productos de la canasta básica y medicamentos de primera necesidad como agua embotellada, artículos de limpieza a las familias.

En cuanto a los daños en el puente que conecta del Terremoto a Ojo de Agua de San Juan, el sitio está acordonado para evitar el paso de vehículos y evitar que sean arrastrados por la corriente de agua. Añadió que el Sector del cañón quedó cerrado el acceso a la comunidad el Paraíso, Mojarras a la comunidad del Sermón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto al sector de la ribera el acceso de Puestesitos a San Pablo quedó cerrado por el incremento del nivel del agua. Señaló que el acceso de la calle Arista al ejido los Llanitos está cerrado. Por lo que recomiendan a la población se traslade por el acceso del Puente de Fierro para que puedan ingresar al Barrio de los Llanitos y el sector de la rivera.

Por otro lado señaló que se cuenta con un albergue en la calle Leona Vicario 203, en el Auditorio Leopoldino Ortiz Santos, en apoyo de las personas que fueron afectadas por las lluvias. Puntualizó que es de vital importancia que las personas acaten las recomendaciones para evitar llegue a ocurrir una tragedia, por los torrentes de agua.