UPSLP bajo lupa por más de 12 mdp

Derivado del manejo de recursos del ejercicio fiscal 2024, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) no solo debe aclarar 7 millones 190 mil 082 pesos ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), sino que también habría generado un daño de 4 millones 841 mil 833.7 pesos al erario federal, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Daños y observaciones en el manejo financiero de la UPSLP

Como antecedente, en ejercicio fiscal 2023 la ASF también consideró que cometió probable daño a la hacienda federal por 3 millones 893 mil 199.99 pesos.

La auditoría AEFPO-10-PARIP-2024 de la cuenta pública, elaborada por el IFSE, observó el pago a trabajadores, cuyos puestos no se encuentran considerados en el Tabulador de Remuneraciones por 5 millones 867 mil 137 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asignó recursos para servicios personales por 97 millones 874 mil 617 pesos, y se verificó que bajo el momento contable devengado registró 105 millones 186 mil 196 pesos, los cuales no rebasan el límite máximo permitido por 121 millones 615 mil 062, sin embargo, observó que presentó un incremento de 29 millones 414 mil 508 pesos.

LEA TAMBIÉN UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior La UPSLP destaca la importancia del inglés en un contexto internacional competitivo.

Irregularidades detectadas en pagos y documentación

Respecto a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, detectó que no fue posible verificar la autenticidad de los saldos al 31 de diciembre de 2024, toda vez que tanto la balanza de comprobación, como los auxiliares contables no reflejan saldos finales congruentes, ya que al realizar la operación aritmética de los saldos iniciales con los movimientos deudores y acreedores no corresponden con los saldos finales presentados.

En tanto, la auditoría de cumplimiento 2024-4-99052-19-1669-2025 de la ASF, describió que las afectaciones se dieron por 3 millones 495 mil 673.16 pesos, al realizar pagos excedentes por concepto de sueldo y prima vacacional.

El segundo monto corresponde a 961 mil 295.84 pesos por realizar pagos en seis percepciones no autorizadas en el analítico de presupuesto con base en el tabulador; y 384 mil 864.70 pesos por no remitir la documentación que acreditara la prestación de los servicios contratados de las licencias de uso de software en tiempo y forma.

Otras resoluciones correspondieron a recomendaciones o promociones de sanciones, por ejemplo, una relacionada con no proporcionar el perfil de puestos con los grados académicos requeridos de 39 trabajadores.