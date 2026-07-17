logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Urge adecuar los programas educativos

Por Martín Rodríguez

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Urge adecuar los programas educativos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las empresas verán que habrá perfiles que se volverán obsoletos, pero se les tiene que capacitar para que se hagan atractivos para el entorno laboral y para que cumplan nuevas funciones, consideró Graciela Zendejas, presidente de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac).

      Aclaró que para el caso particular de San Luis Potosí, no se ve que haya escasez de talentos, ya que incluso en las cifras de egresados de escuelas técnicas, preparatorias y carreras profesionales hay egresados y talentos suficiente para trabajar.

      Para el caso de la educación básica, dijo que sí se tiene que ir modificando, pero al mismo tiempo pedir que se levante la mano para mejorar el proceso de las competencias de salida. 

      Recordó que esa no es una injerencia del organismo empresarial que ella representa, pero sí se puede hacer algo con acercamiento y convenios con todas las escuelas técnicas y también aprovechar los que ya existen con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y la Universidad Tecnológica y por esa causa, buscan implantar programas para los asociados al organismo empresarial, de manera que reaccionen a las exigencias del entorno laboral.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Añadió que se debe empezar por potenciar el talento que está saliendo de las escuelas, meterse en los centros educativos para conocer a los futuros trabajadores, pero al mismo tiempo aprovechar los programas de estudio que las escuelas ya implementan, empezando por el modelo de educación dual y los planes semestrales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP
        Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP

        Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP

        SLP

        Pulso Online

        Fueron acordados como reparación del daño para víctimas durante el primer semestre de 2026

        Desglosa Ceepac criterios para considerar campañas anticipadas
        Desglosa Ceepac criterios para considerar campañas anticipadas

        Desglosa Ceepac criterios para considerar "campañas anticipadas"

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Las autoridades electorales deben actuar conforme a la normativa y criterios del Tribunal Electoral, explicó Blanco López

        Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP
        Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP

        Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Usuarios con concesiones vencidas podrán normalizar su situación jurídica para uso legal del agua

        Analiza Congreso corregir otra reforma impugnada
        Analiza Congreso corregir otra reforma impugnada

        Analiza Congreso corregir otra reforma impugnada

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Descartan que se evidencien deficiencias en la técnica legislativa