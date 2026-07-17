Urge adecuar los programas educativos

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Las empresas verán que habrá perfiles que se volverán obsoletos, pero se les tiene que capacitar para que se hagan atractivos para el entorno laboral y para que cumplan nuevas funciones, consideró Graciela Zendejas, presidente de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac).

Aclaró que para el caso particular de San Luis Potosí, no se ve que haya escasez de talentos, ya que incluso en las cifras de egresados de escuelas técnicas, preparatorias y carreras profesionales hay egresados y talentos suficiente para trabajar.

Para el caso de la educación básica, dijo que sí se tiene que ir modificando, pero al mismo tiempo pedir que se levante la mano para mejorar el proceso de las competencias de salida.

Recordó que esa no es una injerencia del organismo empresarial que ella representa, pero sí se puede hacer algo con acercamiento y convenios con todas las escuelas técnicas y también aprovechar los que ya existen con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y la Universidad Tecnológica y por esa causa, buscan implantar programas para los asociados al organismo empresarial, de manera que reaccionen a las exigencias del entorno laboral.

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Añadió que se debe empezar por potenciar el talento que está saliendo de las escuelas, meterse en los centros educativos para conocer a los futuros trabajadores, pero al mismo tiempo aprovechar los programas de estudio que las escuelas ya implementan, empezando por el modelo de educación dual y los planes semestrales.