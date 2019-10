Urgen diputados a que se esclarezca muerte de una estudiante en Tamazunchale

Diputados de los grupos parlamentarios del PVEM y PRI de la LXII Legislatura, Cándido Ochoa Rojas y Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, respectivamente, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se fortalezcan las medidas de prevención y seguridad para los municipios de la zona huasteca y, exigieron que se esclarezca la muerte de una menor ocurrido en el municipio de Tamazunchale, luego de haber permanecido en calidad de desaparecida desde el pasado viernes 18 de octubre.

El diputado Cándido Ochoa Rojas, reconoció que es necesario modificar las acciones de prevención contempladas dentro de la Alerta de Violencia de Género, tomando en cuenta que San Luis se mantiene entre los primeros lugares en materia de feminicidios.

Recordó que recientemente en una sesión ordinaria, promovió un Punto de Acuerdo que fue avalado por la mayoría de los legisladores para solicitar a la Secretaria de Seguridad Pública para que se implementará una serie de operativos en Tanquián, municipio ubicado en la zona Huasteca, en donde se registraban altos índices de violencia. Dijo "el llamado fue atendido y se dieron resultados positivos en las acciones de prevención y combate a la delincuencia.

Puntualizó, "en estos momentos es necesario que la Fiscalía General del Estado, esclarezca la muerte de la menor ocurrida en el municipio de Tamazunchale".

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, diputada Beatriz Benavente Rodríguez, consideró que la muerte de mujeres y niñas, es el reflejo de la falta de efectividad de las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad de este sector.

Sostuvo que San Luis Potosí, no puede continuar con esta ola de violencia y feminicidios, porque "es increíble que un estado que fue alguna vez de los más seguros del país, ahora este enfrentando de manera cotidiana ejecuciones, la muerte de niñas y mujeres, por eso, me parece que por dignidad, las corporaciones policiacas se deberían sumar a la coordinación para contener esta violencia que nos posiciona en el séptimo lugar a nivel nacional en materia de feminicidios", añadió.

Dijo "me da vergüenza que la falta de capacidad y reacción de parte de las autoridades encargadas de la seguridad en nuestro estado y municipios, no estén funcionado, porque ninguna campaña o acción han sido las correctas para poder permear ante la prevención del número de delitos y sobre todo para lograr abatir los feminicidios que han estado impactando a la sociedad de San Luis Potosí".

Por último, Benavente Rodríguez, consideró que las autoridades, no deben ser indolentes, porque "una sola vida que se pierda, deben obligar a reactivar todas las herramientas de las autoridades para generen las acciones necesarias para prevenirlas, porque no podemos esperar a que sean miles las muertes para poder reaccionar y además, esta muerte de la menor, no es un hecho aislado, porque es una cadena de situaciones que se ha dado desde la implementación de la Alerta de Violencia de Género donde prácticamente ha fracasado".