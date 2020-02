UVM, Colsan y negocios, entre quienes se suman a "Un día sin nosotras"

Al igual que otras instituciones de educación del país, universidades públicas y privadas e instituciones de nivel superior de San Luis Potosí anunciaron que se sumarán a la convocatoria nacional "#UnDíaSinNosotras... "El Nueve ninguna se mueve", a realizarse el 9 de marzo próximo, tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

De parte de la iniciativa privada, Alejandrina Cedillo Campos, empresaria del sector de lencería, indicó que ese día no trabajarán sus colaboradoras, pero recibirán su salario, por lo tanto, las tiendas estarán cerradas.

"Desde sus casas ellas van a seguir siendo activas. En el caso de diseño, en redes sociales", comentó.

Hasta el momento las instituciones de educación superior que se han sumado son: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Universidad del Valle de México (UVM) y el Colegio de San Luis (Colsan).

El fundamento institucional es el mismo en todos los casos, no se tomarán en cuenta las faltas a las alumnas que decidan no asistir; y las profesoras y trabajadoras que tomen la misma decisión no se les descontará el día.

En el caso de la UVM, indicó que en cada campus se realizarán conferencias de prevención de la violencia de género y sobre el empoderamiento de la mujer, a las cuales estarán invitados todos los estudiantes, colaboradores y docentes de la comunidad universitaria.

Aparte, David Eduardo Vázquez Salguero, presidente de el Colsan, adujo que lo importante es que el Centro Público de Investigación (CPI) se manifiesta en contra de la violencia contra las mujeres, y respalda toda acción legítima y pacífica.

"Las mujeres están viviendo ahorita un periodo de emergencia que requiere de un arrebato o de solidaridad de parte de los hombres y de las instituciones, de manera muy contundente. La institución se suma no a un movimiento en particular, sino a impulsar acciones, a impulsar la reflexión, ser válidos los derechos que tiene las mujeres", puntualizó.

Si bien solo esas instancias se han pronunciado a favor de la propuesta, dependencias y subsistemas de educación media superior podrían añadirse en el transcurso de las horas o los días, según fuentes gubernamentales.