Vacunación invernal desigual en San Luis Potosí

A mitad de la temporada invernal, la jornada de vacunación en San Luis Potosí muestra un comportamiento desigual entre los distintos biológicos, con avances significativos en la aplicación contra influenza, pero rezagos notorios en las dosis contra Covid y neumococo, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud estatal.

Los datos más recientes indican que la vacuna contra influenza es la que presenta mayor cobertura, con 546 mil 445 dosis aplicadas, lo que representa un avance del 66.3 por ciento respecto a la meta programada para el sector salud durante esta campaña.

En contraste, la vacunación contra Covid registra un progreso más limitado, con 96 mil 991 dosis suministradas, equivalentes al 39.4 por ciento de cobertura, mientras que el biológico contra neumococo es el que muestra el menor alcance, con apenas 23 mil 845 dosis aplicadas, es decir, un 24.3 por ciento de la meta establecida.

La Secretaría de Salud precisó que la jornada invernal se mantendrá activa durante los meses de mayor circulación de enfermedades respiratorias, periodo en el que se intensifican los riesgos para la población más vulnerable.

En este contexto, la dependencia reiteró que la estrategia de vacunación está enfocada de manera prioritaria en adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas, sectores que concentran la mayor probabilidad de complicaciones graves.

Finalmente, las autoridades sanitarias insistieron en el llamado a la población para acudir a centros de salud, hospitales y unidades médicas del sector público, donde la aplicación de las vacunas es gratuita, al subrayar que una mayor cobertura es clave para reducir hospitalizaciones y defunciones asociadas a influenza, Covid y neumonía durante la temporada invernal.