Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Van 16 personas atendidas en el albergue municipal

Las acciones se llevan a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Por Rolando Morales

Diciembre 10, 2025 12:26 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Durante la primera semana de funcionamiento del Albergue Temporal Invernal 2025, del 1 al 8 de diciembre, el DIF Municipal de San Luis Potosí registró la atención de 16 personas, entre ellas 15 hombres y una mujer, de acuerdo con el reporte oficial de la institución.

En esos ocho días, el albergue proporcionó 60 desayunos y 60 cenas, además de 60 atenciones médicas. También se efectuaron 3 curaciones, 9 referencias a instituciones de salud y servicios comunitarios, así como 10 trámites oficiales relacionados con CURP y actas de nacimiento.

El espacio ofreció además servicios de cuidado personal, con 11 cortes de cabello y 9 cortes de barba, como parte de las acciones de apoyo integral para quienes pasan la temporada invernal en condiciones de vulnerabilidad.

El 1 de diciembre, durante un recorrido de supervisión del albergue, se incorporaron 6 nuevos usuarios, según el informe. En la misma semana, una persona con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) recibió valoración por parte del área de Psicología del DIF.

Las acciones se llevan a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el área municipal de Derechos Humanos, con el objetivo de mantener operativo el refugio durante las bajas temperaturas.

Este espacio se encuentra ubicado en la zona de Coronel Romero y Salvador Nava, donde se ofrece servicio de 8 de la noche a 8 de la mañana.

