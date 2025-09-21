Van por reforestación en la Sierra de San Miguelito
La dependencia estatal recibirá 250 mil plantas endémicas y reporta la entrega de 350 mil árboles
En coordinación con municipios y la federación, se trabaja en un proyecto para la reforestación de la Sierra de San Miguelito, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).
En entrevista, precisó que la Segam trabaja con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en aras de establecer los polígonos a intervenir con la colocación de diversos ejemplares endémicos.
Refirió que la Segam está por recibir 250 mil plantas endémicas, cuya flora servirá para dichas tareas de plantación en donde sea necesario.
Externó que, derivado de programas de reforestación en general, la dependencia ha entregado en lo que va del año 350 mil árboles a los 59 municipios de la entidad potosina.
