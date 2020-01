Vecinos graban a desvalijadores en Alamitos (VIDEO)

Vecinos de la colonia Alamitos captaron en video a unos ladrones de baterías, los que presuntamente han operado en la zona ya en ocasiones anteriores e incluso desvalijaron un carrito de tacos ubicado en ese sector.

De acuerdo con el video que este sábado se hizo llegar a la redacción de Pulso, las más recientes imágenes en las que se observa a los sospechosos fueron captadas el viernes, poco después de las ocho de la mañana.

En la grabación se observa a dos maleantes que buscan objetivos a bordo de una camioneta Jeep Cherokee color gris, se estacionan con el maletero de la SUV a poca distancia del cofre de una pick up estacionada en la calle de León Guzmán, casi esquina con Ezequiel Montes. Uno de los hombres intenta abrir el cofre de la pick up pero no lo logra y cambian de objetivo a unos metros, en la calle de Ezequiel Montes.

Cuando iniciaban su operación sobre el vehículo, un vecino les llama la atención y se retiran, no sin antes insultar al ciudadano que frustró el robo.

Según la denuncia ciudadana, no es la primera vez que los maleantes son vistos en la zona, e incluso les atribuyen, también con video, el robo a un vendedor de tacos cuyo carrito se encuentra en la esquina de Ezequiel Montes y León Guzmán.