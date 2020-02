"Venimos solo de vacaciones a San Luis y ya va a cumplir un año desaparecido"

"¿A dónde van los desaparecidos?", esa es la principal duda que carcome el alma de las familias que se han visto envueltas en esa tragedia al no localizar a sus parientes.

Alma Delia Delgado, integrante del colectivo Fe y Esperanza, indicó que su esposo va a cumplir un año desaparecido.

El 27 de este mes cumplirá un año de no localizado, "venimos solo de vacaciones a San Luis y desapareció, nosotros somos de Guadalajara".

Con su voz entrecortada esta mujer víctima de la inseguridad, dijo que su vida dio un giro de 360 grados, pues ahora tiene que estar separada de sus hijos y demás familiares por enfocarse a la búsqueda de su esposo Guillermo Silos de 50 años de edad.

"Venimos solo de vacaciones, aunque mi esposo nació en San Luis, pero realmente siempre radicamos en Guadalajara".

Detalló que su esposo desapareció de una propiedad ubicada en la zona metropolitana de San Luis Potosí, "desapareció del domicilio ubicado en la calle de Toluca, esa es una propiedad que su papá le dejó".

Dijo que ella decidió unirse al colectivo y participar en esas búsquedas, porque aún mantiene la esperanza de encontrar a su pareja.

"Es una experiencia difícil, que no tiene palabras para describirse, pues es difícil buscar a alguien en un lugar que no conoces, esto es trágico porque si tienes a un ser querido muerto sabes a dónde ir a llorarle, porque sabes donde está, pero cuando no sabes ni en donde buscarlo no tienes palabras".