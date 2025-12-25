Verifican que agua de El Realito cumpla con la NOM

En el marco de las celebraciones decembrinas y ante el incremento en el consumo doméstico de agua, el organismo operador Interapas reforzó las verificaciones en los tanques de almacenamiento que reciben el suministro del sistema "El Realito", con el fin de asegurar que el líquido que se distribuye en la Zona Metropolitana, cumpla con los criterios de calidad establecidos para uso y consumo humano.

Durante los recorridos realizados por personal técnico, el Laboratorio de Calidad del Agua llevó a cabo muestreos directos en los tanques donde se concentra el agua antes de ser enviada a la red de distribución. Las muestras recolectadas son sometidas a análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, procedimientos que permiten confirmar que el agua se mantiene dentro de los límites permisibles que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, la cual regula la calidad del agua potable en el país.

Interapas explicó que estas acciones no responden únicamente a un operativo temporal, sino que forman parte de un protocolo permanente de monitoreo aplicado específicamente al agua proveniente de El Realito. Sin embargo, en temporadas como la Navidad, cuando el uso del agua se intensifica en los hogares, las revisiones se vuelven más constantes para reducir cualquier riesgo sanitario y garantizar condiciones óptimas antes de que el suministro sea inyectado a la red.

El organismo subrayó que la supervisión de la calidad del agua es un componente clave para la protección de la salud pública, ya que permite detectar oportunamente cualquier variación en las condiciones del líquido. Con estas revisiones, Interapas busca asegurar que las zonas abastecidas por El Realito cuenten con agua segura durante los días festivos, en un periodo en el que la demanda y el consumo suelen aumentar de manera significativa.

