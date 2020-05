VIDEO | 17 nuevos casos de Covid-19, SLP ya suma 124 y la cifra de muertos sube a 9; instalarán filtros sanitarios

La Secretaría de Salud informó que hasta este viernes, la cifra de casos de coronavirus asciende a 124, es decir, 17 casos nuevos.

Asimismo, se informó que la cifra de muertes en la entidad subió de siete a nueve.

Se informó que Tamasopo y Villa de Arriaga se suman a la lista de municipios con casos.

Entre los nuevos pacientes hay una persona de dos años y otra de 90.

11 de los nuevos contagios son locales, dos foráneos y cuatro están en investigación.

Se enfatizó que en los últimos días han aumentado las hospitalizaciones. Hasta hoy hay 50 personas en nosocomios: 24 estables, 19 graves y 7 en estado crítico.

De los hospitalizados, 14 dieron positivo, 18 negativos pero con enfermedad respiratoria y 18 en investigación.

La ocupación hospitalaria en los hospitales Covid es de 43 camas ocupadas y 543 disponibles, es decir, un 7% de ocupación. en Cuidados Intensivos hay 7 camas ocupadas y 72 disponibles.

Mónica Liliana Rangel recordó que hasta este 1 de mayo 15 municipios afectados con casos o defunciones, ayer fue el de más número de casos, con 17 nuevos pacientes y dos defunciones. Al 30 de abril había 31 hospitalizados y hoy hay 50. También aumentaron los pacientes en cuidados intensivos.

Del 11 al 17 de abril se rompió la cuarentena y la movilidad aumentó en farmacias, tiendas, parques, lugares de recreación, transporte público y lugares de trabajo. Por ello se han suspendido más de 200 establecimientos no esenciales. A raíz de ello, en los últimos 12 días los casos se incrementaron un 110%.

Durante la rueda de prensa se anunció la instalación de 60 filtros de control sanitario para evitar la propagación del virus en el estado de San Luis Potosí. 51 de esos filtros se ubicarán en la zona metropolitana, uno en Salinas, dos en Matehuala, dos en Ciudad Fernández-Rioverde, dos en Valles y dos en Tamazunchale.

El alcalde Xavier Nava Palacios dijo que se analizarán todas las posibilidades y encontrar mecanismos para sanitizar espacios públicos.

Dijo que ante medidas que podrían considerarse impopulares "no estamos aquí para un concurso de popularidad"

Confirmó la instalación de filtros sanitarios en la capital potosina, así como el cierre de vialidades en horarios no esenciales.

En la conferencia de prensa de este viernes estuvieron presentes además Guzmar González, titular de la Sedena y el secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Carreras recordó que mayo será el mes más complicado de la pandemia en México y en particular en San Luis Potosí. Agregó que la movilidad se elevó a partir del 12 de abril y ello aunado a los contagios locales, se abre la posibilidad de un mal resultado en términos sociales.

"Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, reconozco que en muchos hogares puede haber un cansancio porque las medidas se empezaron a tomar a finales de marzo y sé que no han sido medidas fáciles, suspensión de clases, de actividades económicas no esenciales, cierre de oficinas públicas, de parques, no es sencillo para nadie y muchas personas pueden sentir agotamiento pero lo más difícil es en mayo y no debemos bajar la guardia".

El gobernador recalcó que las medidas que se toman "no son para molestar a la población, sino para cuidarla, esto puede resultar difícil para quienes tienen alguna situación apremiante, pero también les pedimos que nos ayuden como sociedad, necesitamos entender que no es un tema exclusivo de las autoridades, sino de toda la sociedad para enfrentar el reto del coronavirus".

Dijo que "no hay una sola medida que no tenga un sustento o respaldo de las autoridades sanitarias y lo que están haciendo es cuidar la salud de todos".

Respecto al posible regreso de labores de algunas empresas del ramo automotriz, dijo que éstas regresarán hasta que las condiciones lo permitan y de momento no hay ninguna disposición contraria a ello.