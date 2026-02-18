Video | A Cambio de Ruta "ya no le vamos a hacer caso": Gallardo

Si bien manifestó que puede crearse cualquier comité por parte de Cambio de Ruta para el proyecto de la remodelación del centro acuático 'Splash', el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que desde el Gobierno del Estado no se les tomará en cuenta.

Recientemente, la asociación civil informó que formalizó ante diferentes dependencias estatales, la solicitud de instalación del Comité Ciudadano y Gubernamental de Evaluación, Seguimiento y Supervisión Ambiental, a fin de garantizar transparencia, acceso a la información técnica y supervisión ambiental responsable.

El mandatario estatal criticó que la organización retrase los proyectos gubernamentales impulsados por su administración, a través de la presentación de recursos legales.

En entrevista, complementó que la asociación civil puede crear el órgano colegiado, pues su constitución no representa ningún inconveniente para la administración estatal.

"No, no, no. Ya no les vamos a hacer caso. Ya, ya, ya Nosotros veremos en la instancias qué trámite le dan al tema (de la creación del Comité)", reprochó.

Gallardo Cardona remató que solamente se tiene detectada la presentación de juicios de amparo en contra de obras en la capital potosina, específicamente impulsados por dicho organismo ambiental.