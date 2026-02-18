logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | A Cambio de Ruta "ya no le vamos a hacer caso": Gallardo

Reiteró sus críticas en contra de la organización civil por frenar proyectos gubernamentales

Por Rubén Pacheco

Febrero 18, 2026 02:11 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Si bien manifestó que puede crearse cualquier comité por parte de Cambio de Ruta para el proyecto de la remodelación del centro acuático 'Splash', el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que desde el Gobierno del Estado no se les tomará en cuenta.

Recientemente, la asociación civil informó que formalizó ante diferentes dependencias estatales, la solicitud de instalación del Comité Ciudadano y Gubernamental de Evaluación, Seguimiento y Supervisión Ambiental, a fin de garantizar transparencia, acceso a la información técnica y supervisión ambiental responsable.

El mandatario estatal criticó que la organización retrase los proyectos gubernamentales impulsados por su administración, a través de la presentación de recursos legales.

En entrevista, complementó que la asociación civil puede crear el órgano colegiado, pues su constitución no representa ningún inconveniente para la administración estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"No, no, no. Ya no les vamos a hacer caso. Ya, ya, ya Nosotros veremos en la instancias qué trámite le dan al tema (de la creación del Comité)", reprochó.

Gallardo Cardona remató que solamente se tiene detectada la presentación de juicios de amparo en contra de obras en la capital potosina, específicamente impulsados por dicho organismo ambiental.

LEA TAMBIÉN

Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"

Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | A Cambio de Ruta ya no le vamos a hacer caso: Gallardo
Video | A Cambio de Ruta ya no le vamos a hacer caso: Gallardo

Video | A Cambio de Ruta "ya no le vamos a hacer caso": Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

Reiteró sus críticas en contra de la organización civil por frenar proyectos gubernamentales

Interapas reparte agua con pipas por falla en Pozo
Interapas reparte agua con pipas por falla en Pozo

Interapas reparte agua con pipas por falla en Pozo

SLP

Redacción

Juan Pablo, Buenos Aires, Rural Atlas, Rosedal y Jacarandas.

Titular de SEGE explica alcance de circular sobre entrevistas institucionales
Titular de SEGE explica alcance de circular sobre entrevistas institucionales

Titular de SEGE explica alcance de circular sobre entrevistas institucionales

SLP

Rubén Pacheco

Se inició un procedimiento sancionador contra supervisor por informar erróneamente sobre sarampión en escuela.

Propone regular uso de ahorro para retiro en casos de pensión alimenticia
Propone regular uso de ahorro para retiro en casos de pensión alimenticia

Propone regular uso de ahorro para retiro en casos de pensión alimenticia

SLP

Redacción

Ruth González presentó la iniciativa ante el Senado para establecer un procedimiento excepcional en casos de desempleo.