Video | Alertas de EU no afectan al turismo e inversión, asegura Gallardo

Las alertas del gobierno estadounidense en materia de seguridad hacen referencia a todo el país, no solo a San Luis Potosí, donde la entidad no se encuentra en números rojos, declaró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Aunque San Luis Potosí mantuvo el nivel 2 en las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado a sus ciudadanos, el segundo nivel más seguro, el gobierno de Donald Trump agregó el "terrorismo" a los motivos de riesgo en la entidad potosina.

Después de acudir a la inauguración de un albergue para gatos y perros en Soledad de Graciano Sánchez, expuso que el Gobierno del Estado es respetuoso de los pronunciamientos de la gestión estadounidense.

Refirió que este tipo de declaratorias no tiene afectaciones en la atracción de inversiones extranjeras, pues en lo que va del año el estado registra repuntes en materia turística, llegada de empresas y movimiento de dinero derivado de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).