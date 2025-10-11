Video | Aún no reconoce el INE a poceños

logo pulso
Son cerca de 103 mil habitantes que cuentan con credenciales que indican que viven capital

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 11, 2025 11:38 a.m.
A
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE), Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, informó sobre el avance en el proceso de redistritación de Villa de Pozos.

En relación con la credencialización de las y los habitantes de Villa de Pozos, Aispuro Cárdenas indicó que el proceso avanza conforme a lo planeado. "Ya salió lo que tenía que salir, que fue el decreto de municipalización y, afortunadamente, Pozos tiene muy claros sus linderos, no tiene problemas de claridad en los linderos y eso está muy bien", aseguró. Sin embargo, señaló que son 103 mil ciudadanos de Villa de Pozos que cuentan con credenciales que indican que viven en San Luis Potosí capital, de un total de más de 200 mil habitantes, lo cual requiere ser corregido o modificado.

El delegado explicó que, a pesar de que algunas credenciales todavía reflejan a la capital, los ciudadanos podrían participar sin inconvenientes en cualquier elección.

Agregó que la regularización para el nuevo municipio en las credenciales depende de un proceso que incluye la revisión de la cartografía electoral por parte del Consejo General del INE, lo cual se prevé que ocurra durante el próximo año.

