VIDEO | Confirma Salud la tercera muerte por coronavirus en SLP y la transmisión local de la enfermedad

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel confirmó este lunes que ya se tiene confirmada en San Luis Potosí la transmisión local. Hasta al momento se tienen contabilizados 40 casos y tres defunciones.

Tres de los nuevos casos son contagios locales.

"No se ha tomado con seriedad el gran problema que está viviendo el mundo, el país y el gran problema que va a originar no solo casos, sino defunciones, habrá muertos por esta enfermedad", advirtió.

Notificó además una muerte adicional por coronavirus en el estado, referente a un joven que en un principio había sido catalogado como neumonía atípica, "el reporte del día de ayer se confirmó que es positivo de tal manera que se está confirmando la tercera defunción en San Luis Potosí por covid-19".

Asimismo, agregó que en Ciudad Fernández se confirmó el primer caso positivo en el interior del estado, se trata de una persona con antecedente de viaje a Estados Unidos, fue hospitalizado en Rioverde y posteriormente trasladado al Hospital General de Soledad, donde se encuentra estable pero en cualquier momento puede sufrir un deterioro.

"Se los pido como persona, como madre de familia que soy, yo también tengo familia, como personal de salud, como potosina, como parte de esta sociedad: No es un juego, la pandemia es real, la epidemia es real y si seguimos sin atender las instrucciones de la autoridad sanitaria se pueden potencializar el número de casos, van a empezar a incrementarse, esto va a originar defunciones, por favor hagan caso a las instrucciones que estamos dando".

"Ya no hay marcha atrás: quédate en casa, lávate las manos, si no debes salir de casa, no salgas, cuida a tu familia, mantén la sana distancia, aprovecha la oportunidad de estar con tu familia, muchos no podemos, nosotros no podemos, quédate en casa, con eso estás salvando vidas".

Rangel advirtió que en caso de que la situación rebase a las autoridades de salud, se recomendará al gobierno estatal cambiar las medidas de distanciamiento social a las de aislamiento, tal y como ha ocurrido en otros países.

Consideró que se espera un repunte mayor de casos entre finales de abril y principios de mayo, "si es que atendemos las instrucciones de la autoridad sanitaria" y la curva podría prolongarse hasta finales de julio o principios de agosto.

Recordó que el virus puede durar hasta nueve días en las superficies y la mejor medida para evitarlo es el lavado de manos.

Durante la conferencia de prensa se informó que uno de los casos confirmados corresponde a un derechohabiente del IMSS hospitalizado en la Clínica 50, el cual fue catalogado como el tercer fallecimiento en la entidad.

Respecto al joven fallecido en Valles, su resultado dio negativo.

De los casos confirmados e independientes de los decesos, todos se encuentran estables.

Coepris detalló que un laboratorio clínico privado fue suspendido ayer, debido a la aplicación de pruebas rápidas no autorizadas por la autoridad sanitaria. Se informó que previamente se le había notificado pero desobedeció la llamada de atención.