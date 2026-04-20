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Video | Galindo niega hostigamiento en bloqueo de ciclistas

El acompañamiento de la SSPC se trató de una medida para evitar siniestros en Salvador Nava, señaló

Por Rolando Morales

Abril 20, 2026 11:42 a.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, negó que durante la jornada por el Día Mundial de la Bicicleta se hayan registrado actos de hostigamiento por parte de la Policía Municipal hacia colectivos ciclistas que ocuparon los carriles centrales de la Avenida Salvador Nava Martínez.

Luego de que participantes y colectivos señalaran y documentaran acciones de presión por parte de los elementos de seguridad, el edil sostuvo que la instrucción fue únicamente de "acompañamiento" y vigilancia, con el objetivo de proteger la integridad de los asistentes.

"Respetamos absolutamente el derecho a manifestación", declaró, al tiempo que subrayó que la actividad representaba riesgos importantes al realizarse sobre una de las principales vialidades de la ciudad. En ese sentido, explicó que se implementó un operativo preventivo debido a que los participantes no solo circulaban en bicicleta, sino también en patines, lo que dijo incrementaba el nivel de peligro.

Galindo Ceballos indicó que, aunque algunos participantes pudieron no estar de acuerdo con la presencia policial, era "imposible" retirar el acompañamiento, ya que se trataba de una medida para evitar siniestros. "Lo que fuimos es a cuidarlos, a que no hubiera mayor riesgo", afirmó.

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Sobre las demandas de los colectivos, aseguró que el Ayuntamiento mantiene mesas de trabajo con agrupaciones ciclistas para desarrollar el proyecto de ciclovías, el cual, adelantó, comenzará a ejecutarse este mismo año como parte de un plan a mediano y largo plazo. Asimismo, informó que el nuevo reglamento de tránsito se encuentra en revisión dentro de comisiones del Cabildo y podría aprobarse próximamente.

Respecto a la posibilidad de replicar el uso recreativo de vialidades como ocurre en la Avenida Venustiano Carranza, el alcalde descartó que esto pueda aplicarse en Salvador Nava, al considerar que se trata de una vía de circulación rápida y eje principal de conexión en la ciudad, lo que insistió implica riesgos para los usuarios.

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