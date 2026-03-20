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Video | Gallardo se deslinda de dichos de Manuel Velasco

En San Luis Potosí, el PVEM espera generar una "gran coalición", señaló

Por Rubén Pacheco

Marzo 20, 2026 11:15 a.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Luego que el senador Manuel Velasco Coello amagó que si Morena no apoya una eventual candidatura de la congresista Ruth González Silva a la gubernatura del estado, el PVEM competirá solo en las elecciones del 2027, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se deslindó de la propuesta del legislador, al reiterar que, a nivel local se busca generar una "gran coalición".

El mandatario estatal declaró que Velasco Coello es "una cosa", y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, es "otra cosa".

Previo a sostener una reunión con los 59 alcaldes y alcaldesas, así como el gabinete de seguridad en el Centro de Negocios Potosí, dijo que, si bien el correligionario es el principal referente del partido del tucán, en territorio potosino se encuentra en proceso de explorar coaliciones.

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En entrevista, exteriorizó que el acuerdo todavía no está firme para saber con qué fuerzas políticas se unificará, sin embargo, con el tiempo se determinará cuál será la "gran coalición".

"El senador Velasco es una cosa y nosotros somos otra ¿verdad? Él es, yo platicaba, es la pieza más importante del Partido Verde y el referente nacional más grande que tiene el Partido Verde", remató.

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