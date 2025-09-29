Video | Pide Gobierno a dueños de bares reforzar medidas de seguridad

Después que un cliente baleó la fachada del bar Terraza Condesa en Lomas del Tecnológico, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, conminó a que este tipo de establecimientos refuercen las medidas de seguridad, por ejemplo, mediante la colocación de arcos detectores de metal.

Alertó que no es la primera vez que se registran ese tipos de hechos delictivos en la zona dorada de la capital, y "lo que menos queremos, es el día de mañana tener alguna consecuencia fatal".

Reconoció que algunos bares y centros nocturnos ya cuentan con sistema de seguridad para la detección de objetos prohibidos, por lo cual, debería replicarse en otros inmuebles.

"No está de más. La verdad no es que uno extreme o exagere, pero hay que pecar de desconfiados", remarcó el funcionario estatal.

Dijo que abordará el tema con el presidente municipal capitalino Enrique Galindo Ceballos, en aras de fortalecer la regulación de ese tipo de giros comerciales.

Contrastó que, si bien la seguridad es una labor del Estado, tales negocios deben ser coadyuvantes de las autoridades de Seguridad Pública, pues ello permite garantizar la integridad física de los asistentes.