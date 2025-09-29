Video | Pide Gobierno a dueños de bares reforzar medidas de seguridad
Esto, luego del ataque a balazos en el Terraza Condesa de Lomas del Tecnológico
Después que un cliente baleó la fachada del bar Terraza Condesa en Lomas del Tecnológico, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, conminó a que este tipo de establecimientos refuercen las medidas de seguridad, por ejemplo, mediante la colocación de arcos detectores de metal.
Alertó que no es la primera vez que se registran ese tipos de hechos delictivos en la zona dorada de la capital, y "lo que menos queremos, es el día de mañana tener alguna consecuencia fatal".
Reconoció que algunos bares y centros nocturnos ya cuentan con sistema de seguridad para la detección de objetos prohibidos, por lo cual, debería replicarse en otros inmuebles.
"No está de más. La verdad no es que uno extreme o exagere, pero hay que pecar de desconfiados", remarcó el funcionario estatal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Dijo que abordará el tema con el presidente municipal capitalino Enrique Galindo Ceballos, en aras de fortalecer la regulación de ese tipo de giros comerciales.
Contrastó que, si bien la seguridad es una labor del Estado, tales negocios deben ser coadyuvantes de las autoridades de Seguridad Pública, pues ello permite garantizar la integridad física de los asistentes.
no te pierdas estas noticias
Video | Pide Gobierno a dueños de bares reforzar medidas de seguridad
Rubén Pacheco
Esto, luego del ataque a balazos en el Terraza Condesa de Lomas del Tecnológico
Seduvop atribuye a la "herencia maldita" daños en Vía Alterna Sur
Redacción
Los daños están en la malla de protección, pero aseguró que ya realiza recorridos de supervisión
Rinde Navarro Muñiz su primer Informe de Gobierno
Flor Martínez
"Hoy en Soledad se vive mejor, con oportunidades de desarrollo con dignidad", expresó