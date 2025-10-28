Video | Regidor del PVEM en Ahualulco insulta a policías

AHUALULCO.- El regidor Ernesto Niño Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue captado en video en aparente estado de ebriedad, insultando y gritando a policías municipales que le impidieron cruzar por una calle cerrada al tránsito.

En el video, difundido en redes sociales, se observa al funcionario fuera de su camioneta, discutiendo con los elementos que le recordaron que es servidor público. Niño Sánchez respondió con insultos y actitud prepotente, mientras vecinos grababan la escena.

“¿Quieres un tiro?, ¡Espósame!, ¡Voy pa’ mi put... casa”, fueron algunas de las frases que se escuchan en el video que exhiben al regidor.

Horas después, el alcalde Federico Monsiváis Rojas, desde su cuenta en Facebook expresó su postura. “Estoy en total desacuerdo del actuar de la policía y del regidor. La policía tenía que haber actuado, ahorita voy a sacar un video fijando mi posición en este hecho”.

El mensaje generó más polémica, pues ciudadanos exigieron sanciones tanto para el regidor como para los agentes que no actuaron durante el altercado.

Ni el Ayuntamiento ni el Partido Verde han emitido pronunciamientos oficiales adicionales. Niño Sánchez se afilió al PVEM el 23 de febrero pasado, en un acto encabezado por el propio Monsiváis Rojas. Ahualulco del Sonido 13 se encuentra a unos 40 kilómetros de la capital potosina.