VIDEO | Se mantienen en SLP 33 casos confirmados de coronavirus

La Secretaría de Salud informó este viernes que hasta el momento se mantiene en 33 la cifra de casos en San Luis Potosí.

Los dos casos más recientes corresponden a dos mujeres, una de ellas con antecedente de viaje a Estados Unidos y otra que fue identificada como contacto de una persona portadora del virus.

La cifra de defunciones continúa en 2, mientras que los casos sospechosos ascienden a 104, lo cual coincide con las cifras reportadas ayer por la noche por la Secretaría de Salud federal.

Hasta el momento cinco personas han sido dadas de alta en la entidad potosina, "sin embargo existe la posibilidad biológica de que tengan virus en sus secreciones, por lo que es importante que se extiendan hasta 30 días las restricciones", advirtió Miguel Lutzow, director de Salud Pública.

Asimismo, se informó que 665 paisanos que han regresado a San Luis Potosí se mantienen en aislamiento preventivo.

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel informó que quienes den positivo deben pasar 14 días de estricto aislamiento, otros 14 días de restricciones dentro de casa, "y después puedo hacer una vida normal? No estamos haciendo una vida normal, no hay una vida normal, quédate en casa, no hay una vida normal allá afuera, están los parques cerrados, las escuelas, los cines, estas medidas se tendrán que hacer más estrictas conforme avance la curva".

Insistió en la importancia de quedarse en casa, "'¿vamos a correr con mis amigas? Aunque esté cerrado el parque, vamos a correr a la calle'. No, haz ejercicio en tu casa. 'Vamos al mercado a comer tacos de cecina'. No, vas a enfermar a tu familia. Hay personas que tenemos que salir porque nuestra actividad es esencial, ayúdanos a que la carga viral en San Luis Potosí sea menor y podamos mantener esta epidemia sin rebasar el sistema de salud.

Enfatizó que en este momento "estamos hablando de pocos casos, pocos sospechosos, habrá un momento en que hablemos de centenas, de miles, hablamos de una proyección de por lo menos 30 mil casos, podemos tener escenarios catastróficos".

Pidió denunciar ante Derechos Humanos cualquier discriminación a personal de salud "no podemos permitir como sociedad que las personas que nos van a estar atendiendo sean discriminadas. Nuestros médicos y enfermeras se van a enfermar, el chofer de la ambulancia puede enfermarse, no podemos permitir que se discrimine a quienes están en la línea de batalla, denuncien, apóyenos, cuídenos".

Aparte recalcó que el suministro de agua potable durante la contingencia es indispensable, por lo que se pidió a los alcaldes tomar en cuenta la importancia de cumplir con el abasto en las diversas colonias.

Hace apenas unos días, se registraron quejas de vecinos de colonias como Himno Nacional, San Juan de Guadalupe y Rinconada de los Andes, por mencionar algunas, además de zonas rurales del estado, debido al desabasto de líquido.

Miguel Ángel Lutzow Steiner, titular de la Dirección de Salud Pública de la Ssa, enfatizó que, así como otras enfermedades respiratorias, tiene facilidad de trasmisión, por lo tanto, personas contagiarán a familiares de su núcleo porque es parte de la historia natural del padecimiento.

Citó el caso de una mujer en lactancia, quien resultó con diagnóstico positivo; posteriormente dos menores de edad y otros integrantes de su familia también fueron contagiados.

"Quedarse en casa es la columna vertebral de evitar los contagios", fue el mensaje final de la secretaria de Salud.