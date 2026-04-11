VIDEO | Usan vehículo oficial para mudanza
Camioneta de la CEBP estatal fue captada sacando muebles de un fraccionamiento de Pozos
Una unidad del gobierno del estado, presuntamente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) fue captada saliendo de un fraccionamiento residencial de Villa de Pozos, cargada de muebles, por lo que se presume la utilización de un vehículo oficial para fines particulares.
Cámaras de vigilancia del fraccionamiento Deván Residencial, ubicado en la avenida Gran Peñasco del municipio de Villa de Pozos, detectaron una camioneta tipo pick up, color blanco y de doble cabina, cuando salía cargada con muebles aparentemente siendo utilizada para mudanza de particulares.
La cámara, ubicada en la caseta de vigilancia, grabó cuando la unidad, con logotipo de Gobierno del Estado y leyenda de la CEBP, abandonaba la privada transportando muebles en la caja.
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De acuerdo a la grabación, el hecho ocurrió el pasado jueves dos de abril, es decir, en un día hábil.
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Redacción
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