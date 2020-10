VIDEO: 10 muertes y 133 nuevos contagios por Covid en SLP

En rueda de prensa virtual diaria, la Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, indicó que algo que debe llamar la atención es lo que está pasando en Europa, en donde se abrieron nuevamente hospitales de campaña por rebrote de contagios por Covid-19, y es una situación que no se debe pasar en San Luis Potosí, ya que las Unidades Centinelas pudieran saturarse, lo que significaría que no hay camas en hospitales, "eso sería catastrófico y pudiera cambiar en una semana si no continuamos con las medidas sanitarias".

La funcionaria explicó que el relajamiento social y la apertura de más actividades económicas solo se lograrán en conjunto, autoridades y sociedad, además, recordó que 7 estados retrocedieron en el semáforo epidemiológico de amarillo a naranja y eso puede pasar en San Luis Potosí.

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud dio a conocer que en San Luis Potosí se presentaron 10 muertes más y 133 nuevos casos para llegar a 24 mil 277 confirmados de 57 mil 069 personas estudiadas, de las que se han descartado 30 mil 329; la cifra de pendientes de estudio es de 2 mil 463 sospechosos, y el número de decesos subió a 1 mil 997 con un índice de letalidad que se ubica en 8.23 por ciento decesos por cada 100 casos.

La distribución de casos en el estado indica 12 mil 065 casos en la capital, 3 mil 045 en Ciudad Valles, 1 mil 976 de Soledad de Graciano Sánchez, 1 mil 182 en Matehuala, 1 mil 145 en Tamazunchale, 584 en Rioverde, 288 en Xilitla, 250 en Axtla, 229 en Ciudad Fernández, 229 en Santa María del Rio, 221 en Matlapa, 220 en Mexquitic, 200 en Tamuín, 160 en Villa de Reyes, 147 en Tancanhuitz, 136 en Ébano, 127 en Tanquián, 117 en Charcas, 111 en El Naranjo, 106 en Aquismón, 90 en Tanlajás y Villa de Arista, 86 en Salinas, 85 en Cárdenas, 76 en Tamasopo, 75 en Ahualulco, 72 en Cedral, 62 en Coxcatlán, 61 en Huehuetlán, 59 en San Vicente, 56 en Ciudad del Maíz, 50 en San Martín Chalchicuautla y Tampacán, 47 en Villa de Arriaga, 41 en Villa de Zaragoza, 39 en Villa de Ramos y Villa Hidalgo, 35 en Moctezuma, 36 en Cerritos , 33 en San Ciro, 32 en Villa de La Paz, 30 en Tampamolón, 27 en Cerro de San Pedro, 25 en Catorce, 23 en Venado, 22 en Guadalcázar, 22 en Rayón, 18 en Vanegas y San Antonio, 14 en Tierra Nueva y Armadillo de los Infante, 13 en Villa Juárez, 11 en Santo Domingo, 8 en San Catarina, en San Nicolás Tolentino, 7 en Lagunillas, 6 en Alaquines y Villa de Guadalupe, además de 254 casos que se consideran contagios en otro estado.

Los 133 nuevos casos están en el rango de 8 a 83 años y se consideran todos casos de transmisión local. Los 10 decesos son 3 hombres y 7 mujeres, 6 de ellos con residencia en la capital, 2 en Soledad, 1 en Cerritos y Tamasopo respectivamente, y tenían factores concomitantes de riesgo como edad, hipertensión, diabetes y obesidad.

Actualmente permanecen en hospitalización 386 personas: 95 estables, 233 graves y 58 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en un 27 por ciento de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 24 por ciento.