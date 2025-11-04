logo pulso
Video: Chocan Morena y PRI en Congreso por homicidio de alcalde de Uruapan

Carlos Arreola y Frinné Azuara discutieron por la violencia en el país

Por Samuel Moreno

Noviembre 04, 2025 01:59 p.m.
A
Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el diputado local Carlos Arreola Mallol, de Morena, protagonizó una confrontación verbal con la diputada Frinné Azuara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que ambos se acusaran mutuamente por el incremento de la violencia en el país, en particular tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso.

El intercambio surgió durante la intervención en tribuna del también morenista Carlos Arreola, quien presentó un video alusivo al edil finado y responsabilizó a los gobiernos del PRI y PAN por las malas decisiones que, según dijo, originaron la actual crisis de inseguridad.

Como respuesta a las declaraciones del diputado Arreola, la legisladora Frinne Azuara sostuvo que Morena se ha convertido en un "narcogobierno" desde el inicio de la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, hace más de siete años y hoy encabeza por Claudia Sheinbaum.

La discusión subió de tono y derivó en señalamientos directos, al punto de que la Directiva le tuvo que cortar el micrófono a Arreola Mallol. El incidente no pasó a mayores.

SLP

Samuel Moreno

Carlos Arreola y Frinné Azuara discutieron por la violencia en el país

