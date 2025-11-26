Video: Denuncian a presunto acosador en Tangamanga I y The Park

Usuarios del parque Tangamanga I y de la zona comercial "The Park" han denunciado públicamente la presencia de un hombre que ha sido captado en video y conductas sospechosas, mismas que son consideradas de riesgo para la integridad de mujeres que se ejercitan o transitan por el lugar.

De acuerdo con los testimonios, el sujeto merodea frecuentemente por las áreas deportivas del parque y los alrededores del complejo comercial, donde presuntamente toma fotografías y videos de mujeres sin su consentimiento. Incluso, vecinos del área han señalado que también ha sido visto apuntando su cámara hacia las ventanas de departamentos ubicados en las cercanías.

Ante esta situación, ciudadanos difundieron imágenes y videos del presunto acosador y solicitaron a la población colaborar para identificarlo, aportar datos sobre su identidad o paradero y así facilitar que las autoridades puedan detenerlo y evitar que continúe estas acciones.

Se lanzó un llamado a todas las personas que utilicen el parque y la zona comercial a mantenerse alertas, evitar confrontaciones directas y, en caso de reconocerlo, reportarlo de manera formal para prevenir que este comportamiento potencialmente delictivo escale a una situación mayor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Denuncian a presunto acosador en zonas del Tangamanga I y The Park. Usuarios alertan sobre el individuo.

Toda la información: ??https://t.co/uRsX5olEh5 pic.twitter.com/yO40c6Wqn9 — Pulso Online (@pulso_mx) November 26, 2025