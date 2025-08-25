Videos | Opera ruidoso antro hasta madrugadas en el centro

Habitantes del centro histórico de San Luis Potosí denunciaron la presencia de un inmueble ubicado en Julián de los Reyes, el cual, opera como un supuesto centro de entretenimiento nocturno y como bar que afecta los vecinos con el ruido excesivo, basura en la calle y comportamiento considerado como inapropiado, lo que es una actividad comercial irregular, señalan.

Mediante una denuncia dirigida ante las autoridades de Protección Civil y de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como de Protección Civil Estatal y de Gobernación, habitantes de la zona señalaron que desde hace tres años han tenido problemas ocasionados por los residentes y responsables de un departamento ubicado en la calle Julián de los Reyes.

Señalaron que en este espacio opera un negocio denominado DeepArt, los cuales, han provocado basura en la vía pública, así como personas asociadas a este lugar haciendo sus necesidades fisiológicas en negocios cercanos.

De igual forma, denunciaron un ruido excesivo, el cual, ha aumentado considerablemente especialmente en las noches y en las madrugadas.

Asimismo, explicaron que se ha registrado la presencia de cuatro elementos de seguridad visibles, así como la llegada de grandes cantidades de hielo y bebidas alcohólicas, sin que se observe un control adecuado.

El lugar, señalan, cuenta con un sistema de seguridad, incluyendo radiocomunicacion y cámaras de seguridad que permite monitorear el departamento y las calles aledañas, lo que calificaron como una intromisión en la privacidad de los vecinos.

Añadieron que han identificado que este establecimiento promueve eventos musicales con DJs en redes sociales, lo cual ha generado mayor tráfico a la zona.

Por lo anterior, solicitaron a las autoridades aclarar si el negocio cuenta con los permisos correspondientes, así como atender las denuncias ciudadanas.

Detallaron que la denuncia fue entregada ante las autoridades estatales y municipales desde marzo del presente año, sin que hasta el momento exista una respuesta por parte de las mismas.