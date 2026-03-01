Vigilarán subasta de 18 inmuebles municipales

El regidor capitalino Gustavo Jesús Mercado Garay, del Partido Verde Ecologista de México, confirmó que presidirá la Comisión de Vigilancia encargada de dar seguimiento al proceso de subasta pública de 18 inmuebles propiedad del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Señaló que el trabajo de supervisión abarcará todas las etapas del procedimiento, desde la desafectación de los bienes hasta la ejecución de las obras que se financien con los recursos obtenidos.

Explicó que la comisión revisará cinco ejes clave: la desafectación de los predios, la subasta, la obtención del recurso público, la licitación y la ejecución de obra. Subrayó que, como integrante de la oposición, asumirá la responsabilidad de fiscalizar el proceso al tratarse de patrimonio municipal. Aunque los inmuebles serán enajenados, sostuvo que las obras proyectadas, las anunciadas en El Saucito, también formarán parte del patrimonio de la ciudad.

Antecedentes y retos del proyecto Paso Esmeralda

Mercado Garay recordó que en la primera etapa del proyecto Paso Esmeralda se realizó un ejercicio similar durante la administración pasada, cuando se vendió un inmueble y se dio seguimiento desde una comisión de vigilancia. En ese caso, dijo, se revisaron los avalúos, la obtención de recursos y las licitaciones públicas, y las obras comprometidas se concretaron. No obstante, reconoció que el actual proceso representa un reto mayor al involucrar 18 propiedades.

Advirtió que, si durante la revisión se detecta alguna omisión en el comité de subasta o inconsistencias en los avalúos, la comisión solicitará la información necesaria y, de ser el caso, presentará la documentación correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción. Indicó que la convocatoria para la subasta ya fue publicada en el Periódico Oficial y la gaceta municipal, y que la próxima semana se llevará a cabo la primera sesión de la comisión para solicitar un informe sobre las inscripciones y el avance del proceso.