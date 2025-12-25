logo pulso
Villa de Pozos aún no le aporta nada a Bomberos

El Cuerpo Metropolitano de Bomberos continúa su labor en Villa de Pozos sin respaldo financiero del municipio, a pesar de la alta demanda de servicios.

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Villa de Pozos aún no le aporta nada a Bomberos

El Cuerpo Metropolitano de Bomberos continúa atendiendo emergencias en Villa de Pozos sin una aportación directa del municipio, pese a que se trata de una de las zonas con mayor demanda de servicios y carga operativa para la corporación.

En el marco de la elaboración de la Ley de Egresos 2026, la presidenta concejal de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, reconoció que hasta el momento no existe una definición presupuestal para los bomberos.

Argumentó que el tema aún no ha sido cuantificado y que primero deberán realizarse mesas de trabajo con la corporación antes de establecer montos o esquemas de apoyo.

La falta de recursos asignados se mantiene mientras los bomberos siguen respondiendo a incendios, rescates y otros servicios en el municipio, en un contexto marcado por el crecimiento urbano y el aumento de emergencias, lo que ha incrementado la presión sobre su personal y equipamiento.

Por su parte, el comandante del Cuerpo Metropolitano de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, señaló que durante la administración municipal anterior se tuvieron acercamientos preliminares; sin embargo, con la llegada de las nuevas autoridades no se ha consolidado un diálogo formal para revisar posibles apoyos económicos o en especie.

Cabe recordar que, previamente el diputado Luis Fernando Gámez Macías reconoció que, aunque el presupuesto estatal ya contempla aportaciones para el H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, en algunos municipios aún quedan pendientes las contribuciones locales, lo que limita la operación de la corporación.

Papa León XIV pide "respeto por la vida humana"

Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025

Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

