Pese a reportes de clausuras, así como diversas denuncias antes las autoridades municipales y estatales, habitantes del Centro Histórico denunciaron que de nueva cuenta se ha registrado la operación de un antro clandestino en el primer cuadro de la ciudad durante altas horas de la noche y a lo largo de la madrugada.

Vecinos de la calle Julián de los Reyes confirmaron a este medio, que tras meses sin registrar movimiento, el inmueble con número 318 volvió a operar como un centro nocturno en los últimos días, provocando afectaciones a los habitantes de la zona derivada de las actividades que se prolongan hasta altas horas de la noche y primeras horas del día.

Informaron que incluso se han trasladado a otro inmueble de la zona, por lo que los eventos ocurren de forma intermitente entre ambos. Señalaron que las afectaciones van desde un alto volumen de música, hasta el consumo de alcohol, y de acuerdo con lo reportado por los vecinos, también se han percatado del consumo de drogas en este espacio y en la zona aledaña.

#SLP | Vuelve a operar antro clandestino en Julián de los Reyes

- Vecinos de denuncian afectaciones, pues las actividades que se prolongan hasta la madrugada

Continúa leyendo: ??https://t.co/WbpTzOCzh6 pic.twitter.com/97FBfniArF — Pulso Online (@pulso_mx) December 9, 2025

Explicaron que han detectado diversas invitaciones que circulan vía redes sociales y mensajería celular para poder hacer llegar el reporte a las autoridades competentes; sin embargo, hasta el momento ningún órgano de gobierno ha atendido esta problemática.

Cabe resaltar que dicho espacio fue denunciado desde el pasado mes de agosto, mientras que la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí reconoció a finales del mes de septiembre que tenían en la mira dicho inmueble y se mantenía a la espera de un nuevo evento para proceder a su clausura, debido a que confirmaron que no se encontró ningún tipo de licencia de funcionamiento relacionada con esta dirección.

Mientras que el pasado mes de octubre, vecinos informaron sobre la presunta clausura del establecimiento; sin embargo, dicho reporte no fue confirmado por ninguna dependencia tanto estatal ni municipal.

Vecinos de la zona relataron que desde el pasado mes de noviembre comenzaron a circular nuevas invitaciones para realizar eventos en el inmueble, situación que no se concretó hasta hace varios días, cuando se registró un evento de música electrónica a altas horas de la noche.