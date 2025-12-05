Reabren la Julián de Los Reyes a vehículos

Conforme al compromiso establecido con los comerciantes para no afectarlos durante los días de mayor actividad, el alcalde Enrique Galindo reabrió a la circulación vehicular la calle Julián de Los Reyes, que ya ofrece un aspecto totalmente diferente, aunque continúan algunos trabajos para mejorar la iluminación y el mobiliario urbano.

Acompañado por la presidenta de la organización Nuestro Centro y del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, Mónica Heredia, así como de comerciantes de la zona, el Jefe del Gobierno de la Capital señaló que se cumplió con la reapertura a la circulación para que el comercio pueda aprovechar la temporada navideña, toda vez que se trata de una de las arterias más importantes del primer cuadro.

Afirmó que la rehabilitación de esta calle, que mostraba un gran deterioro, forma parte del objetivo de dar nueva vida a todo el Centro Histórico, por lo que a inicios del próximo año se iniciará la reparación integral de otra calle, la que decidan los mismos comerciantes y vecinos de la zona.

Explicó que de acuerdo con lo programado, continuarán los trabajos con la colocación de banquetas de cantera y nueva iluminación tanto en la calle como en banquetas, ampliación de la guía podotáctil y rampas para personas con discapacidad, para hacer la entrega formal de la obra totalmente terminada en un plazo máximo de dos semanas.

