"Vulgar que políticos repartan dádivas para buscar votos"

En medio de la situación del COVID-19, los políticos que entregan apoyos personalizados a la ciudadanía para buscar votos, realizan algo muy vulgar, que demuestra un espíritu "pobre, mezquino y malvado", criticó Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Después de oficiar la misa dominical de mediodía en la Catedral Metropolitana, sentenció que es muy importante no lucrar con la vida de las personas con necesidad, "y mucho menos" a buscar su voto en las próximas elecciones de 2021.

El prelado cuestionó que "¿Para qué?" se la ponen marcas a los apoyos, pues más que denotar algo positivo, evidencia un espíritu "pobre, mezquino y malvado" que no le interesan las personas.

En entrevista a sana distancia, el líder de la grey católica asentó que ese tipo de pretensiones políticas no "tienen lugar", porque hay otros aspectos más importantes que atender de la pandemia.

Cabrero Romero expuso que, en este tiempo, siempre debe buscarse un discurso positivo y provocativo para despertar en todas las personas la consciencia crítica frente a la enfermedad del COVID-19.

"Si no tienen ese pan que se les acerca de esa manera (dádiva de los políticos), pero que eso no empeñe su voto, que eso no empeñe su libertad, ni tampoco su voto. ´Si me lo das, gracias muchas gracias´, y se acabó, pero ´no tengo ningún compromiso", concluyó.