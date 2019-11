XNP desmiente multas por APP de parquímetros

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a que no utilice los parquímetros ya que se desconoce la aplicación, confirmó el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios. "que no utilice la aplicación mientras no estemos en condiciones".

Aclaró que no se multará a los ciudadanos por hacer uso de la aplicación, sin embargo, insistió en que los potosinos eviten hacer uso de este mecanismo de pago.

El tesorero municipal, Rodrigo Portilla Díaz previamente dio a conocer que será a partir del 10 de noviembre cuando se comiencen a imponer sanciones a los ciudadanos que hagan uso de la aplicación para el pago del parquímetro.