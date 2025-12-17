logo pulso
Ya no hay demanda de paixtle: Doña Lala

Por Martín Rodríguez

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Ya no hay demanda de paixtle: Doña Lala

María Eduarda Sánchez Martínez "Doña Lala", hija y nieta de una tradición de más de un siglo, ya tiene 78 años de edad y más de 50 vendiendo en el Mercado República, tanto el paixtle como otros componentes del nacimiento como los peregrinos, los niños Dios, pero dice no recordar años tan bajos en venta como estos dos últimos, donde hasta las iglesias cambian las cosas tradicionales por elementos de un nacimiento que más bien inspiran una película de vaqueros.

Originaria de Portezuelo, Cerro de San Pedro como su madre y sus abuelos, asegura que el paixtle ya no se vende como antes. De hecho, las familias esperaban la temporada decembrina para venderlo y así sucedía desde hace más de 50 años, cuando ella ofrecía el producto a cada familia que buscaba poner un nacimiento, y se vendía casi de manera natural, sin que fuera necesario promoverlo más o vivir con el temor de que ya no hubiera clientes. 

Dijo que ahora hay nacimientos que se hacen de puro papel roca, ya no hay paixtle, ni adornos, sino que tienen a la mano un borrego, los peregrinos María y José, el niño Dios y nada más. 

Explicó que tenía clientes que le compraban de 10 a 15 paquetes de paixtle y hay casos en los que ahora solo se llevan la mitad de uno y así sucede por ejemplo con familias que tenían una casa grande y ahora tienen que improvisar un nacimiento en una torre de departamentos.

Agregó que además de que bajaron las ventas, también atestigua como a diario el regateo de algunos clientes, que en ocasiones esperan el precio de muchos años atrás.

Ella y algunos comerciantes comenzaron a ocupar el Mercado República hace medio siglo, en la fecha que se cumple el 9 de febrero próximo. 

Recuerda que ella comenzó a vender los productos navideños cuando el mercado todavía se encontraba en obra negra, con pasillos llenos de cal y tierra. 

