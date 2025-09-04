Ya se investiga contaminación en el río Calabacillas: CEA

Ya se investiga la contaminación en el río Calabacillas, ubicado en el municipio de Mexquitic de Carmona, a fin de establecer de dónde provienen las descargas de drenaje, reportó Pascual Martínez Sánchez, director de la Comisión Estatal de Agua (CEA).

Advirtió que, en cuanto progrese la indagatoria podrá definirse si se trata de emisiones procedentes de una empresa o de una calle; si es el segundo escenario, le corresponderá al gobierno municipal, agregó.

Reveló que ya notificó de la indagatoria de "cierta forma" a dicho Ayuntamiento, porque las descargas de agua residual las emite el propio municipio, a través de la Dirección de Agua Potable.

"Nosotros por nuestra cuenta solamente estamos notificando para que no permita y no dé muchos permisos, porque ya hemos tenido conocimiento del organismo operador que hay descargas drenaje que están en Mexquitic y descargan directamente a los colectores de Interapas", expuso.

