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Yandel Sinfónico, otro destape para la Fenapo

El gobernador Ricardo Gallardo adelantó la presentación del artista internacional para la próxima edición

Por Pulso Online

Mayo 11, 2026 10:34 a.m.
A
Yandel Sinfónico, otro destape para la Fenapo

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, adelantó este lunes 11 de mayo la presentación de Yandel Sinfónico como parte de los artistas internacionales contemplados para la Feria Nacional Potosina 2026.

El anuncio fue realizado por el mandatario estatal como parte de los primeros nombres que comienzan a perfilarse para la próxima edición de la Fenapo, aunque no se precisó fecha de presentación, sede específica ni mayores detalles sobre la contratación.

Con esta confirmación, Yandel se suma a la lista de artistas internacionales que el gobierno estatal busca incorporar al cartel de la feria, en una estrategia que en años recientes ha apostado por espectáculos masivos dentro del Teatro del Pueblo.

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