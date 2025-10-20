"Yo tengo mi estrategia personal", dice Galindo

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos celebró el relanzamiento nacional del Partido Acción Nacional (PAN), al considerar que toda fuerza política tiene derecho a "refundarse" y reposicionarse ante la ciudadanía. Sin embargo, descartó que este proceso o la decisión del blanquiazul de no aliarse con otros partidos afecte sus aspiraciones rumbo a los comicios de 2027.

"Yo creo que todos los partidos pueden refundarse, relanzarse, y creo que es lo que ejerció ayer el PAN, este relanzamiento de la marca, del logo, de la ideología, del posicionamiento nacional. Yo los felicito, yo creo que van muy bien", expresó el edil.

Ante la pregunta sobre si este proceso influiría en sus posibles aspiraciones políticas, Galindo Ceballos fue tajante: "No, nada. El PAN y todos los partidos tienen una estrategia para llegar al 27. Yo tengo mi estrategia personal, que es gobernar San Luis Potosí".

El alcalde subrayó que su prioridad es la administración de la capital y que su futuro político dependerá de los resultados de su gestión: "Si logramos ser buen alcalde y tener una buena estrategia en la administración de la ciudad, eso nos va a dar posibilidades. No creo que dependa de los partidos, ahorita depende del trabajo que hagamos en la ciudad".

En otro tema, Galindo Ceballos fue cuestionado sobre la propuesta de reforma electoral local en materia de paridad de género, que busca privilegiar la postulación de una mujer a la gubernatura. Al respecto, pidió prudencia y esperar a que el tema llegue formalmente al Congreso del Estado.

"Yo he fijado una postura muy clara: hasta que no llegue al Congreso, porque lo demás estaríamos especulando. Creo que hay que esperar a que empiece el debate y el diálogo entre los diputados. Si opinamos ahora, sería sobre algo que no tenemos en concreto", puntualizó.