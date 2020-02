Yolanda Cepeda no ha solventado más de 117 mdp

Yolanda Cepeda Echavarría, alcaldesa de Aquismón durante el periodo 2015-2018 y que actualmente busca de nueva cuenta ser secretaria general del CDE del PRI en la entidad, no ha solventado observaciones a sus cuentas públicas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por un monto de 117 millones 257 mil 704 pesos con 79 centavos, según un documento de la ASF con corte a enero pasado, al cual este medio tuvo acceso.

También el reporte de la ASF revela que al menos en lo que respecta a la revisión de las cuentas 2016 y 2017, existen siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias contra la administración de Aquismón.

De acuerdo al documento de la ASF, en los "principales hallazgos" de las auditorías realizadas al municipio gobernado por Cepeda Echavarría, en 2018 "se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 84 millones 115 mil 571 pesos con 96 centavos, más los rendimientos financieros, desde su aplicación hasta su reintegro" a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

En 2017 el daño a las arcas públicas estimado por la ASF fue de 33 millones 142 mil 132 pesos con 83 centavos, más intereses y en 2016 los montos no solventados por la ex alcaldesa de Aquismón son de 4 millones 807 mil 352 pesos con 55 centavos, también más los rendimientos financieros acumulados.

Las irregularidades van desde haber realizado traspasos de recursos federales fuera de la cuenta del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), no haber reintegrado a la TESOFE los recursos del FISMDF no aplicados, obras no concluidas y por haber gastado recursos del Fortamundf en acciones no reconocidas con el fortalecimiento municipal.

Después de perder su reelección como alcaldesa de Aquismón, en los comicios de 2018, Cepeda Echavarría fue funcionaria del DIF-Estatal en la Huasteca hasta enero del año pasado, donde fue designada como secretaria del CDE del PRI en el estado, actualmente busca repetir en este cargo.