Zermeño advierte por el retraso en recursos para UASLP

La casa de estudios ya se vio obligada a frenar pagos a proveedores y a operar bajo presión financiera, aseguró

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 27, 2026 02:12 p.m.
A
Alejandro Zermeño Guerra / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Alejandro Zermeño Guerra / Foto: Citlally Montaño-Pulso

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, alertó que la institución acumula dos meses sin recibir recursos ni del Gobierno del Estado ni de la Federación, situación que ya obligó a frenar pagos a proveedores y a operar bajo presión financiera.

Zermeño Guerra reconoció que la universidad atraviesa un momento "apremiante", pues su funcionamiento depende de las ministraciones mensuales. Aunque confió en que el retraso se resuelva en los próximos días, admitió que la falta de liquidez impacta directamente la operatividad.

Para 2026, la UASLP tendrá asignados 516 millones de pesos por parte del Estado y poco más de 2 mil 550 millones de pesos federales, lo que en conjunto rebasa los 3 mil millones de pesos dentro del convenio Federación–Estado. No obstante, el incremento estatal fue de apenas 3 por ciento respecto al año anterior.

El rector señaló que el aumento corresponde a lo que el Gobierno estatal pudo gestionar ante la Secretaría de Educación Pública, pero insistió que la universidad tenía una expectativa mayor y mantiene pendientes importantes, principalmente en infraestructura.

