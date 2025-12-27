¡ALEGRÍA POR AÑO NUEVO!

Entre las amigas, comparten su alegría e ilusión por esta época de celebraciones.

Así, se expresan afecto y fortalecen la amistad que les une desde hace varios años.

También, comentan de sus anhelos y proyectos a realizar.

A ellas, les une su afición y pasión pro el golf, deporte escocés que practican con disciplina y constancia.

En el feliz encuentro, intercambiaron los mejores propósitos de bienestar con sus familias.

Desde luego, la atmósfera navideña les cautivó, en la estupenda celebración.