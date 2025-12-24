¡BIENVENIDO SANTA CLAUS!

Hace mucho tiempo, aproximadamente 1500 años, en el pueblo llamado Patára de las costas del Mar Mediterráneo en Asia Central, nació un niño de padres muy ricos y le pusieron por nombre Nikelaos que quiere decir "la victoria del pueblo", en castellano es Nicolás y en ingles Claus.

NACIMIENTO

San Nicolás de Bari nació en el año 310 después de Cristo, en un tiempo de persecución, donde la enseñanza de la doctrina de Jesús suponía estar en Contra del Imperio Romano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo alejado de la época es difícil saber con exactitud su nacionalidad Países como Rusia, Turquía y en general medio Oriente se atribuyen este privilegio.

Los padres de Nicolás que eran gente adinerada habían inculcado en su hijo el espíritu de generosidad entre otras virtudes, de modo que en una ocasión cambió a su caballo por un esclavo en una subasta para regalarle su libertad, lo que provocaba la burla entre los paganos y falta de respeto entre los cristianos, todas las caridades las hacía en nombre de Jesús y con su ejemplo muchos se convertían a Cristo.

DA A MANOS LLENAS

Siendo aún muy Joven mueren sus padres y comienza a dar a manos llenas entre los más necesitados; al llamarle la atención su administrador, San Nicolás, responde que si sólo ha dado la tercera parte de su herencia se preocuparía por dales más.

MEDIAS

Se cuenta que en una ocasión supo de tres jovencitas que pretendían casarse, pero su padre no podía pagar la dote correspondiente.

Al saberlo Nicolás, pretendiendo realizar la caridad sin ser visto, dejó caer por la chimenea unas monedas de oro que coincidentemente cayeron en unas medias de lana que las jóvenes habían dejado secando, por eso se cuelgan las medias tejidas que sirven para que ahí deje regalos a los niños y por eso es el mito de que no puede ser visto por los que recibirán el regalo.

PATRONO DE LAS PAREJAS

Así, es conocido como el patrono de las parejas que desean tener un buen matrimonio y como protector de las familias en problemas económicos.

En algunos países su imagen aparece con tres monedas de oro en las manos.

OBISPO

En esos tiempos era emperador Diocleciano quien ordena a Cesar Galerio acabar con los cristianos con toda la fuerza.

Es en esta época que San Nicolás es nombrado Obispo de Myra Turquía, de ahí el color rojo de su vestimenta.

ALEGRÍA

A pesar de vivir la feroz persecución Nicolás no perdía su sentido del humor y su alegría especialmente al platicar con los niños acerca del Nacimiento de Jesús en quién ponía toda su Esperanza, de ahí el amor a los niños y el típico Jo, Jo, Jo.

PERSECUCIÓN

En una de las persecuciones fue aprehendido y encarcelado por casi 30 años, aún desde la cárcel se sacrifica y ora por su Iglesia, a pesar que los soldados romanos se burlaban de Él diciéndole que ya se había acabado la fe en Cristo.

BARBA BLANCA

Al convertirse al cristianismo el emperador de Roma, Constantino, hijo de Santa Elena, el Obispo Nicolás fue liberado, ya anciano con el pelo largo y la barba blanca, y convencido que era el único creyente que quedaba, regresa a su ciudad dispuesto a empezar otra vez la Iglesia de Cristo.

FIESTA

Su sorpresa fue grande cuando llegando al lugar observa la Catedral que había sido reconstruida y en ella los cristianos entonaban el cántico Adestae Fidelis, ya que estaban celebrando la fiesta de Navidad, por eso la relación de Navidad con la llegada de San Nicolás.

FE

Se dice que asistió al Concilio de Nicea, 325 Dc, también que sofocó un motín en Taifalea, Frigia. Y que sostuvo con su dinero y con su fe a su pueblo y a ciudades como Patara y Lycia de Kalamaky que vivían hambrunas.

MILAGROS

Uno de los milagros más sorprendentes es el de haber resucitado por su intercesión a tres niños que habían caído de un árbol y muerto al instante. Por lo cual también se le representa con tres niños a su lado.

ESPERANZA

A pesar de su edad, viajaba, evangelizando y entregando juguetes a los niños para recordar a todos que en Navidad recibimos el mejor de los regalos a través de Cristo, la esperanza de la salvación eterna.

RESTOS

Sus restos descansan en la Basílica de San Nicolás, en Bari Italia, desde el siglo XI (1087) y a falta de precisión de su fecha de paso a la vida eterna es venerado el 6 de diciembre.