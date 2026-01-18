YUTONG INAUGURA SU PRIMER DISTRIBUIDOR OFICIAL EN EL CENTRO DE MÉXICO EN SLP
INCURSIONA CON LAS NUEVAS VANS V6 Y LOS CAMIONES LIGEROS T3
Galeria
utong, fabricante global de soluciones de transporte con presencia en más de 20 países y territorios, inauguró su primer distribuidor oficial en México, ubicado en San Luis Potosí, marcando su incursión en el segmento de vans para pasajeros y camiones ligeros.
Desde su ingreso al mercado latinoamericano en 2005, la compañía ha expandido su negocio en la región, logrando ventas a gran escala en más de 20 países y territorios, incluyendo Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador y Jamaica, entre otros.
En nuestro país, la marca inició formalmente operaciones alrededor de 2018, enfocándose principalmente en proyectos de electromovilidad para transporte público, con la entrega de cientos de autobuses eléctricos y trolebuses a batería en la Ciudad de México y otras ciudades.
VANS V6
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las vans V6 satisfacen las necesidades diversificadas del transporte de pasajeros, traslado corporativo y desplazamientos turísticos para crear mayor valor para los clientes.
El modelo V6 integra un motor diésel turboalimentado de 2.3 litros, con una potencia máxima de 163 caballos de fuerza y un par máximo de 400 Nm. Su carrocería está compuesta por más de 55% de acero de alta resistencia y ha superado pruebas de durabilidad superiores a los dos millones de kilómetros a nivel industrial. Además, incorpora un revestimiento electroforético de circonio que garantiza protección anticorrosiva estructural por hasta 20 años.
CAMIONES LIGEROS YUTONG T3
Por su parte, los camiones ligeros Yutong T3 están orientados a la distribución urbana y la logística, apostando por la electromovilidad, el cuidado del medio ambiente y la reducción de costos operativos. Estos vehículos cuentan con una autonomía de hasta 300 km y una batería con sistema de balanceo que no requiere carga completa, además con una capacidad máxima de carga de 3,000 kg.
Yutong San Luis Potosí reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, eficientes y alineadas con las necesidades del mercado potosino, fortaleciendo el desarrollo del transporte comercial en la región.
no te pierdas estas noticias