Apariciones de la Santísima Virgen

El 12 de diciembre de 1531 ocurrió la aparición de la Santa Imagen de la Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego.

La mañana de ese mismo día tuvo lugar el solsticio de invierno, que para las culturas prehispánicas significaba: El Sol moribundo que vuelve a cobrar vigor, el nacimiento del nuevo Sol el retorno de la vida.

CAMBIO

Ya que el solsticio de invierno es el punto en el cual la tierra, en su recorrido en torno al Sol, da un cambio de dirección en su órbita y comienza a acercarse al astro rey.

Con este cambio de dirección se tiene la impresión de que el Sol va recobrando su fuerza y que el invierno va debilitándose.

SOLSTICIO DE INVIERNO

Para los indígenas el solsticio de invierno era el día más importante en su calendario religioso, era el día en que el Sol vence a las tinieblas y surge victorioso.

DIOS VERDADERO

Por esto no es casual que precisamente en ese día la Virgen de Guadalupe haya presentado a su hijo Jesús a los pueblos indígenas porque así ellos pudieron comprender que Ella traía en su seno al Dios verdadero.