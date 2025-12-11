¡ENTUSIASMADOS!
REGALOS Y SORPRESAS
Un grupo de niños disfrutaron de una atmósfera navideña multicolor, en un cálido festejo.
El encuentro entre los compañeros de primaria del Andes International School, pleno de emociones y de ¡gran alegría!
Con la energía y optimismo que poseen, demostraron que, para jugar, correr, saltar, gritar y divertirse, nadie como ellos.
Participaron en juegos organizados y concursos.
En sus rostros, reflejaron la emoción de vivir al máximo esta temporada de celebraciones en familia y con los amigos, en la que también reciben regalos.
La tarde, intensa y con interesantes y divertidos atractivos.
