logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡ENTUSIASMADOS!

REGALOS Y SORPRESAS

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un grupo de niños disfrutaron de una atmósfera navideña multicolor, en un cálido festejo.

El encuentro entre los compañeros de primaria del Andes International School, pleno de emociones y de ¡gran alegría!

Con la energía y optimismo que poseen, demostraron que, para jugar, correr, saltar, gritar y divertirse, nadie como ellos.

Participaron en juegos organizados y concursos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En sus rostros, reflejaron la emoción de vivir al máximo esta temporada de celebraciones en familia y con los amigos, en la que también reciben regalos.

La tarde, intensa y con interesantes y divertidos atractivos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum destaca con vestidos de artesanas indígenas
Claudia Sheinbaum destaca con vestidos de artesanas indígenas

Claudia Sheinbaum destaca con vestidos de artesanas indígenas

SLP

AP

Artesanías mexicanas: el legado en los vestidos de Claudia Sheinbaum

AYER HOY MAÑANA
AYER HOY MAÑANA

AYER HOY MAÑANA

SLP

Alicia Villasuso

EXITOSOS
EXITOSOS

EXITOSOS

SLP

Maru Bustos

RECONOCEN SU TALENTO Y ESFUERZO

APASIONADOS AL GOLF
APASIONADOS AL GOLF

APASIONADOS AL GOLF

SLP

Maru Bustos

COMPARTEN EXPERIENCIAS