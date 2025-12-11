¡ENTUSIASMADOS!

Un grupo de niños disfrutaron de una atmósfera navideña multicolor, en un cálido festejo.

El encuentro entre los compañeros de primaria del Andes International School, pleno de emociones y de ¡gran alegría!

Con la energía y optimismo que poseen, demostraron que, para jugar, correr, saltar, gritar y divertirse, nadie como ellos.

Participaron en juegos organizados y concursos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En sus rostros, reflejaron la emoción de vivir al máximo esta temporada de celebraciones en familia y con los amigos, en la que también reciben regalos.

La tarde, intensa y con interesantes y divertidos atractivos.