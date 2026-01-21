APASIONADAS AL GOLF
JUEGAN EN EL CLUB CAMPESTRE
Las más perseverantes jugadoras participaron en un Torneo en el Club Campestre de San Luis.
Ahí, las bastoneras fortalecieron lazos de amistad, compañerismo y armonía que les unen.
Desde luego que en una agradable atmósfera disfrutaron de lo que tanto les atrae y apasiona, jugar el deporte escocés.
Eso sí, gran talento y habilidad.
