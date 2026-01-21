APASIONADAS AL GOLF

Las más perseverantes jugadoras participaron en un Torneo en el Club Campestre de San Luis.

Ahí, las bastoneras fortalecieron lazos de amistad, compañerismo y armonía que les unen.

Desde luego que en una agradable atmósfera disfrutaron de lo que tanto les atrae y apasiona, jugar el deporte escocés.

Eso sí, gran talento y habilidad.

