VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

APASIONADAS AL GOLF

JUEGAN EN EL CLUB CAMPESTRE

Por Maru Bustos

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A

Las más perseverantes jugadoras participaron en un Torneo en el Club Campestre de San Luis.

Ahí,  las bastoneras fortalecieron lazos de amistad, compañerismo y armonía que les unen.

Desde luego que en una agradable atmósfera disfrutaron de lo que tanto les atrae y apasiona, jugar el deporte escocés.

Eso sí, gran talento y habilidad.

MINUTO A MINUTO

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA
SLP

EFE

EL DISEÑADOR ITALIANO, CONOCIDO COMO EL "EMPERADOR DEL COLOR ROJO", DEJA UN LEGADO DE ELEGANCIA Y GLAMOUR EN SUS CREACIONES

ADRIANA FESTEJA SU CUMPLEAÑOS
SLP

Maru Bustos

SORPRESAS, EMOCIONES Y ALEGRÍA

Príncipe Enrique vuelve al tribunal en batalla contra tabloides británicos
SLP

AP

Associated Newspapers enfrenta acusaciones de invasión de privacidad en un juicio donde el príncipe Enrique es figura central.

AMAN A SUS MASCOTAS
SLP

Maru Bustos

NIÑOS Y ADOLESCENTES LOS LLEVAN A BENDECIR