APASIONADOS AL GOLF

Destacados jugadores participaron en el EXATEC Blue Open Golf Tour San Luis Potosí 2025, que se realizó a beneficio del programa Líderes del Mañana.

En el mismo, ex alumnos de varias generaciones del Tec de Monterrey y expertos bastoneros.

La acción en el campo resultó por demás interesante; los golfistas realizaron sus mejores estrategias de juego y demostraron su preparación.

Al final, los ganadores fueron premiados en un cálido festejo.

El evento se llevó a cabo como es tradición, a fin de

compartir las experiencias adquiridas en esta disciplina deportiva entre jugadores del deporte escocés.

Eso sí, gran entrega y pasión en el green