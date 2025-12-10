logo pulso
APASIONADOS AL GOLF

COMPARTEN EXPERIENCIAS

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A

Destacados jugadores participaron en el EXATEC Blue Open Golf Tour San Luis Potosí 2025, que se realizó a beneficio del programa Líderes del Mañana. 

En el mismo, ex alumnos de varias generaciones del Tec de Monterrey y expertos bastoneros.

La acción en el campo resultó por demás interesante; los golfistas realizaron sus mejores estrategias de juego y demostraron su preparación.

Al final, los ganadores fueron premiados en un cálido festejo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El evento se llevó a cabo como es tradición, a fin de 

compartir las experiencias adquiridas en esta disciplina deportiva entre jugadores del deporte escocés.

Eso sí, gran entrega y pasión en el green

