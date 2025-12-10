APASIONADOS AL GOLF
COMPARTEN EXPERIENCIAS
Galeria
1/3
Destacados jugadores participaron en el EXATEC Blue Open Golf Tour San Luis Potosí 2025, que se realizó a beneficio del programa Líderes del Mañana.
En el mismo, ex alumnos de varias generaciones del Tec de Monterrey y expertos bastoneros.
La acción en el campo resultó por demás interesante; los golfistas realizaron sus mejores estrategias de juego y demostraron su preparación.
Al final, los ganadores fueron premiados en un cálido festejo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El evento se llevó a cabo como es tradición, a fin de
compartir las experiencias adquiridas en esta disciplina deportiva entre jugadores del deporte escocés.
Eso sí, gran entrega y pasión en el green
no te pierdas estas noticias
¿Árbol de Navidad natural o artificial? La UNAM lo revela
El Universal
UNAM comparte recomendaciones para reducir la huella ecológica en Navidad
Deslumbrante exposición de joyas reales se inaugura en París
AP
Una exposición única en medio de la inquietud por el robo en el Louvre