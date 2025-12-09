CELEBRAN EN LA VÍSPERA DE LA NOCHEBUENA
COMPARTEN FELICIDAD, LOGROS Y ANHELOS
La felicidad y emoción por la Navidad y la satisfacción por los logros alcanzados este año que está por finalizar, como el optimismo ante los proyectos a realizar, fue palpable entre un entusiasta grupo de amigas.
Ellas, ex compañeras del Instituto Potosino, quienes se reunieron a celebrar ante la llegada de la Noche Buena y el Año Nuevo.
Reflejan audacia, esfuerzo y estrategia en sus anhelos.
Emocionadas, se expresaron un mensaje de bienestar y prosperidad.
Ahí, charlaron sobre algunas experiencias y anécdota de la temporada que tanto les atrae.
Fortalecieron el afecto y la armonía que les une.
Eso sí, ¡gran ambiente!
