CELEBRAN EN LA VÍSPERA DE LA NOCHEBUENA

La felicidad y emoción por la Navidad y la satisfacción por los logros alcanzados este año que está por finalizar, como el optimismo ante los proyectos a realizar, fue palpable entre un entusiasta grupo de amigas.

Ellas, ex compañeras del Instituto Potosino, quienes se reunieron a celebrar ante la llegada de la Noche Buena y el Año Nuevo.

Reflejan audacia, esfuerzo y estrategia en sus anhelos.

Emocionadas, se expresaron un mensaje de bienestar y prosperidad.

Ahí, charlaron sobre algunas experiencias y anécdota de la temporada que tanto les atrae.

Fortalecieron el afecto y la armonía que les une.

Eso sí, ¡gran ambiente!